香港《经济日报》：“钱”进环球股市 东方不亮西方亮

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（1月2日社评）
投资者憧憬今天港股红盘高开，中港以至新兴市场股市今年追落后。美国虽启步退市，年底前仍续印钞，欧日亦势再放水谷经济，相信今年环球金融市场，仍将是东方不亮西方亮。
不少投资者虽盼今年新兴国股市可追落后，但资金爱跟红顶白，今年很可能续弃东方捧西方。其实国际资金看好的，是在美国虽宣布退市的背后，发达国印钞仍停不了，资金市游戏仍远未结束，今年发达国股市续有舞高的概念。
今年仍是美股的好日子，皆因储局虽言退市却非抽紧银根，只是本月起将买债规模由去年每月850亿美元逐步减少，或在今年8次议息会议中每次减约100亿美元，直至年底才会停印钞。
欧洲与日本今年经济增长最可能仅约1%，欧、日央行见美国再三放水终令经济见复苏苗头，已放声气加码放水以托经济。大户虽深知欧、日经济今年难有力复苏，惟其央行不断放水，可令欧、日企业续享超低融资成本。
至于新兴国，在美国退市议题主导下，资金料续由新兴国回流发达国，惟此对各新兴国的影响亦有差别。
就如巴西、印度、印尼、土耳其、南非等「脆弱五国」，由于其经济结构缺陷多、竞争力不足。中国、香港、新加坡、南韩等经济基调较佳的新兴市场，虽然亦难免有资金撤出的压力，惟只要其经济表现仍不俗，有能力稳住国际投资者的信心，那资金流走的压力亦未必太大。
今年香港虽要面对美国退市、内地力推改革引发的阵痛，惟今年香港经济环境尚可，走资压力应不大，关键是要加快提升本港经济竞争力，令国际资金有信心留港，才是今年以至未来几年港股市场的重要支撑。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。