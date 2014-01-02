香港《经济日报》：“钱”进环球股市 东方不亮西方亮

（1月2日社评）

投资者憧憬今天港股红盘高开，中港以至新兴市场股市今年追落后。美国虽启步退市，年底前仍续印钞，欧日亦势再放水谷经济，相信今年环球金融市场，仍将是东方不亮西方亮。

不少投资者虽盼今年新兴国股市可追落后，但资金爱跟红顶白，今年很可能续弃东方捧西方。其实国际资金看好的，是在美国虽宣布退市的背后，发达国印钞仍停不了，资金市游戏仍远未结束，今年发达国股市续有舞高的概念。

今年仍是美股的好日子，皆因储局虽言退市却非抽紧银根，只是本月起将买债规模由去年每月850亿美元逐步减少，或在今年8次议息会议中每次减约100亿美元，直至年底才会停印钞。

欧洲与日本今年经济增长最可能仅约1%，欧、日央行见美国再三放水终令经济见复苏苗头，已放声气加码放水以托经济。大户虽深知欧、日经济今年难有力复苏，惟其央行不断放水，可令欧、日企业续享超低融资成本。

至于新兴国，在美国退市议题主导下，资金料续由新兴国回流发达国，惟此对各新兴国的影响亦有差别。

就如巴西、印度、印尼、土耳其、南非等「脆弱五国」，由于其经济结构缺陷多、竞争力不足。中国、香港、新加坡、南韩等经济基调较佳的新兴市场，虽然亦难免有资金撤出的压力，惟只要其经济表现仍不俗，有能力稳住国际投资者的信心，那资金流走的压力亦未必太大。

今年香港虽要面对美国退市、内地力推改革引发的阵痛，惟今年香港经济环境尚可，走资压力应不大，关键是要加快提升本港经济竞争力，令国际资金有信心留港，才是今年以至未来几年港股市场的重要支撑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。