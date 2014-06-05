特写：土地短缺催生香港天价墓地

路透香港6月4日（记者 Yimou Lee） - 在香港，有一件事会让人纠结，那就是购买最后的安息地，就连当地的亿万富豪对此也苦恼不已。

上世纪70年代晚期出现的土地短缺问题迫使香港禁止建新的永久墓地，规定葬于公众坟场墓穴逾六年的骸骨必须迁移或捡拾加以火化，以便腾出地方。

但对于每年死亡人数超过四万人的香港，这样的政策对缓解墓地紧张并未起到太大作用。

如果亲人选择将逝者遗骸从公众坟场迁出火化，其他人才有可能通过抽签获得土葬位置，但往往要等上好几年才有这种机会。

另外唯一的方式便是死者是教会成员，而且所在教会有可用的私人墓地，这种情况十分罕见，墓地费用可能高达300万港元（38.69万美元）。

“在香港，即使腰缠万贯，也很难买到最后的安息地，”Heung Fok Undertaker承办丧葬的负责人Hoi Pong Kwok说。

“政府不仅要解决活人的住房需要，还需要解决死者安息地的问题。”

**漫长等待**

获得一个政府骨灰龛位可能要等上五年，每个龛位3,000多港元。根据官方数据，一个政府骨灰龛位有超过21,800死者在排队等待。

殡仪服务供应商称，该市另有10万盒骨灰存放在殡仪馆或殡仪公司，其中一些在等墓地机会出现。

要是等不及的，就得花高达100万港元（12.9万美元），在私营骨灰安置场所买一个只有A4纸大小的龛位。

在粉岭龙山寺，一块63平方英寸（0.04平方米）、“风水最好”的私人墓地价值180万港元。

香港豪宅价格大约为每平方米151,389港元，这意味着墓地比房子还贵。

一位姓Tang的中介称，风水超好的高档墓地，得符合“左青龙，右白虎”的地势。

**他乡买墓地**

由于这种短缺情况未见缓解迹象，一些殡仪服务供应商在老龄化的香港富人阶层中看到大商机。

勤达集团国际有限公司(1172.HK)和仁智国际集团有限公司(8082.HK)正在推销内地和澳门的墓地。

“通常，他们会去内地，因为那里有一些巨贵、风水好的地方，”仁智国际销售和营销主管Betsy Ma说。

Betsy Ma称，过去10年，与香港紧邻的广东永久墓地价格至少上涨10倍，达到20万元人民币左右。在距香港只有1小时航程的澳门，一块永久墓地至少需要100万港元。

“在香港，想买一块地可不容易，甚至在死后亦如此，”Hoi Pong Kwok说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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