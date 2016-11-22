香港政府与迪士尼公司计划扩建香港迪士尼乐园 共注资109亿港元

路透香港11月22日 - 香港政府周二公布，与美国华特迪士尼公司(DIS.N)就香港迪士尼乐园度假区的扩建及发展计划达成原则性协议，双方将按股权比例注入发展计划所需的109亿港元新资本，即政府注资58亿港元，华特迪士尼注资51亿港元。

政府的公告称，扩建及发展计划将由2018年开始至2023年，期间差不多每年陆续推出新的吸引旅客元素。在扩建及发展计划完成后，乐园的园区数目会由七个增加至九个，而设施的总数则会由约110项增加至超过130项，当中包括成为全球迪士尼乐园之中首个能够同时拥有分别以＂魔雪奇缘＂及＂漫威英雄＂为主题的新园区。计划亦会为乐园的现有城堡换上新面貌。

＂因应政府发展旅游业的政策目标，以及提升香港的竞争力以面对亚太区内日益加剧的竞争，我们认为现在是合适的时机在乐园推行大型、有序的扩建和发展计划，以吸引更多高消费、过夜及不同市场旅客访港，令本港旅游相关的行业受惠。＂商务及经济发展局局长苏锦梁表示。

他并指出，按照政府与华特迪士尼公司的协议，政府就扩建及发展计划所注资的金额最多为58亿港元。华特迪士尼公司有信心于计划预算内完成工程。

华特迪士尼在上海开设主题乐园今年6月正式开业，为该公司在中国大陆的首家主题公园，项目投资额达到55亿美元。而香港迪士尼乐园于2005年开幕，园区占地126公顷，仅及首期占地逾380公顷的上海迪士尼乐园的三分之一。此外，近年香港旅游业吹淡风，而内地旅客占访港旅客七成多，香港迪士尼乐园实有需要进行扩建及改造以增加吸引力。

苏锦梁表示，扩建及发展计划有助乐园进一步开拓本地、东南亚及内地旅客市场。计划会运用乐园第一期已平整的土地，有助确保各项扩建工程早日启动。双方亦同意继续保留及探讨乐园第二期的发展，作为乐园的长期发展计划。

政府称，迪士尼预计计划的建造工程可创造大约3,500个职位，计划完成后亦可在乐园内额外提供600个等同全职的职位。计划更可望为香港整体带来约5,000个职位，并逐步增至约8,000个职位。此外，扩建及发展计划以40年的运作期计算，预计可为香港带来额外381亿至416亿港元的经济净值。（完）