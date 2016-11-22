香港政府与迪士尼公司计划扩建香港迪士尼乐园 共注资109亿港元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月22日 - 香港政府周二公布，与美国华特迪士尼公司(DIS.N)就香港迪士尼乐园度假区的扩建及发展计划达成原则性协议，双方将按股权比例注入发展计划所需的109亿港元新资本，即政府注资58亿港元，华特迪士尼注资51亿港元。
政府的公告称，扩建及发展计划将由2018年开始至2023年，期间差不多每年陆续推出新的吸引旅客元素。在扩建及发展计划完成后，乐园的园区数目会由七个增加至九个，而设施的总数则会由约110项增加至超过130项，当中包括成为全球迪士尼乐园之中首个能够同时拥有分别以＂魔雪奇缘＂及＂漫威英雄＂为主题的新园区。计划亦会为乐园的现有城堡换上新面貌。
＂因应政府发展旅游业的政策目标，以及提升香港的竞争力以面对亚太区内日益加剧的竞争，我们认为现在是合适的时机在乐园推行大型、有序的扩建和发展计划，以吸引更多高消费、过夜及不同市场旅客访港，令本港旅游相关的行业受惠。＂商务及经济发展局局长苏锦梁表示。
他并指出，按照政府与华特迪士尼公司的协议，政府就扩建及发展计划所注资的金额最多为58亿港元。华特迪士尼公司有信心于计划预算内完成工程。
华特迪士尼在上海开设主题乐园今年6月正式开业，为该公司在中国大陆的首家主题公园，项目投资额达到55亿美元。而香港迪士尼乐园于2005年开幕，园区占地126公顷，仅及首期占地逾380公顷的上海迪士尼乐园的三分之一。此外，近年香港旅游业吹淡风，而内地旅客占访港旅客七成多，香港迪士尼乐园实有需要进行扩建及改造以增加吸引力。
苏锦梁表示，扩建及发展计划有助乐园进一步开拓本地、东南亚及内地旅客市场。计划会运用乐园第一期已平整的土地，有助确保各项扩建工程早日启动。双方亦同意继续保留及探讨乐园第二期的发展，作为乐园的长期发展计划。
政府称，迪士尼预计计划的建造工程可创造大约3,500个职位，计划完成后亦可在乐园内额外提供600个等同全职的职位。计划更可望为香港整体带来约5,000个职位，并逐步增至约8,000个职位。此外，扩建及发展计划以40年的运作期计算，预计可为香港带来额外381亿至416亿港元的经济净值。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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