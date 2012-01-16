廉价的太空舱旅馆登陆香港

路透香港1月16日电（记者 Sisi Tang）---香港土地面积不足导致房租和酒店价格一直高企，令大学生和游客都烦恼不已。不过太空舱酒店的出现可能令情况有所缓解。

Galaxy Stars HK移植日本胶囊旅馆的概念，推出带有无线网络的廉价太空舱旅馆。

"我希望通过引入太空舱旅馆来缓解香港的酒店短缺。"Galaxy Stars HK执行董事Eric Wong称。

每个舱位长1.9米，宽1米，高1.15米，比单人床略大。舱内有床、空调、电灯、电脑桌和外接电源等。

Wong预计，主要的客户将是游客。不过一些本地学生对学校附近的太空舱宿舍表示出了兴趣。

尽管还没有确定推出太空舱宿舍的时间，Wong表示，只要凑齐15名同性别学生，就可能开一个太空舱宿舍。

不过一些潜在客户也对长期居住太空舱的可行性发出了质疑，特别是其租金也不是最低廉的。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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