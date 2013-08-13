香港《经济日报》：夸赞内地经济 谷中港股市波幅

（8月13日社评）

中港股市昨升势冠全球，此因刚公布的内地经济数据理想，市场看好下半年经济，又憧憬中央加码撑经济，此个中不无矛盾。但美日等股市渐呈虚高，中港股市则相对落后下，炒家藉夸大利好因素，扩大股市波幅图利。

中港股市今年表现差强人意，惟股市昨忽然回勇，此因市场指7月内地经济数据理想，更料中央将乘胜追击谷起经济，惟此理据实矛盾重重。

其一，内地经济仅企稳，难言大幅反弹。上月内地经济表现被唱好，惟同期消费仍在减速，内地经济只是呈筑底趋向，断言经济反弹是言之尚早。

其二，增长愈稳，中央加招撑经济的机会愈低。习李中央新班子极重视推动经济调结构，而非力谷经济高增长。故若经济增长滑出7.5%底綫的风险降低，中央便会减少再松银根的力度。

虽然昨天升市理据不无矛盾，惟国际炒家仍乐于大力唱和，因今年来多国股票市场再大升空间已有限，炒家遂渐将眼光投向过去几个月大吹淡风的中港股市，藉放大利好消息。

然而，炒家唱好中港股市两三个月后，可能又反过来唱淡。因一方面，内地经济虽有望在第三季见底，但第四季经济难有强力反弹，炒家很可能反过来说内地经济反弹力度逊预期。

另一方面，市场对习李谷经济不应期望过高。因只要经济企稳，中央势将经济政策重心转向调结构，继续整顿经济顽疾，惟这些问题根深蒂固，下药整治时更恐成金融市场坏消息。

故投资者欲搭顺风车，必须对中央经济新思维、内地经济回暖虚实有清晰认知，以洞悉炒家放大好坏消息的部署，才能知所进退。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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