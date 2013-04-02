香港《经济日报》：习李力推改革 首要楼市立威

（4月2日社评）

尽管外界形容内地各地方出台的“新国五条”细则不痛不痒，惟各界包括因各种改革将触动利益的团体，都正以楼价会否受遏，衡量习李新中央的政治能量，此令个中利益更纠缠，并影响习李改革步伐，故习李遏楼价势绝不手软。

国家主席习近平与总理李克强上月全面接掌权力，外界普遍予以较高期望，认为习李的政治力量可较上届胡温为高，有望扭转权力不出中南海的大问题。各界翘首以待，惟不论习近平力倡的反腐败，或李克强力推的政策等，都非短时间内能建功。相对之下，楼市反应快，顺理成章地视为习李施政能量的指标。

胡温10年未能有效遏抑楼价的关键，是地方政府阳奉阴违。正如中央雷厉风行在两会前祭出“新国五条”，要求各地方上月底出台政策细则，但各地方均观望到最后一刻。内地楼市事关大量庞大利益集团，包括地方政府与中央的攻防博弈，若习李新中央重蹈过去空转覆辙，攻不下楼市调控，不但挫损习李改革的气势，更将影响其他领域改革的步伐与力度。

因此，“新国五条”遏楼市，实际上亦是习近平的政治考验，押上的是习李新官履任的政治威信。正因遏楼市背后如此复杂，成败有着如此重要的政治意义，地方政府固周张如何令“新国五条”走过场，各利益团体续过好日子；习李则经济上、政治上都势不让步，故才如立军令状般力言楼价今年一定往下走。地方图推内地楼价续升，习李强遏楼价势陆续有来，中央地方的楼价博弈势较过去更激烈。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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