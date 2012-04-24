香港《经济日报》：新房策要全面,置安心非关键

香港特首曾荫权昨指“置安心计划”不变,惟此政策效益甚低,势难持续.候任特首梁振英没叫停计划,相信因他未解决未来公屋、居屋和私楼比例,如何增土地及让公众信任长远房屋规划等问题.梁振英制定房策,须迎难而上.外界不少声音质疑“置安心计划”应叫停,曾荫权昨强调计划不变.当日港府推置安心,是在不愿复建居屋下应付民怨的产物,现既已决定复建居屋,置安心已非必要,况且置安心涉及不少争议安排,又与居屋架床叠屋,相信梁振英并不会多建,此令只得一、两期的置安心行政成本高,故叫停并不足惜.