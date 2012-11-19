香港《经济日报》：美加强经济外交 考验习近平

(11月19日社评)

奥巴马刚连任美国总统,便马不停蹄走访亚洲,美国重返亚洲围堵中国将更全面绵密.加上北京最高权力才刚交接,美国势敲击试探,考验习李等第5代领导人.

美国将外交重心放於经济,除因要借助出口拉动国内经济尤其就业外,亦是要以经济手段应对中国的崛起.可以预期,美国一方面会加强以经济手段拉拢更多中国的周边国家,如奥巴马将首访的缅甸,削弱中国以经济利益换取周边友谊的药效,让周边国家更有空间滋扰北京.

另一方面,美国会直接在经贸问题上直接牵制中国,除迫北京开放市场等外,亦阻碍华企向海外扩展,阻止华为、中兴在美国收购只是一例,希拉莉明言数周内将完成对国家资本主义的研究,进而厘定对策,国企或半国企的麻烦将陆续有来.

面对美国的军事、地缘与经济围堵牵制,中国有机遇亦有挑战.机遇方面,美国明显不愿与北京正面硬碰,并加强经济手段,中国则不但有令美国与周边国家垂涎的庞大内部市场,中国更有庞大外储与美债,有不少筹码跟美国在经济手段上斗智周旋.惟,中国在金融知识与技术、在科技与创新等重要领域方面,与美国距离仍甚远,处於下风,北京虽有不少经济筹码,但要打好并不容易.

此外,北京正进行权力交接,习近平与李克强等刚接掌最高权力,不论是美国,还是日本、菲律宾等周边国家,恐都会藉故甚至生事以测试习李的取态、胆识、手腕与实力,以微调厘定未来10年对华策略.面对美国的外交政策调整与周边国家的敲试,习李要保中国利益,势挑战重重. (A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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