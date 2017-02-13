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财经视点 | 2017年 2月 13日 星期一 12:58 BJT

今年香港经济增速料改善至1.8% 低息环境可以持续--恒生银行

路透香港2月13日 - 恒生银行周一的评论指出，预期今年香港经济增速为1.8%，较去年有所改善，并相信低息环境可以持续。

香港财政司司长陈茂波此前称，去年第四季香港经济增长或高于第三季的1.9%，全年计亦可能高于政府预计的1.5%。实际数据将于下周三（22日）的财政预算案中披露。

恒生银行署理首席经济师薛俊昇在最新一份经济月报中指出，财政司长的言论反映近月香港经济增长趋势持续，亦与近期数据显示本港经济前景改善一致；随着发达国家经济复苏加快以及中国内地经济回稳，该行预期，今年香港经济增长为1.8%。

但该行认为，今年实际经济增长或高于其估计，因为过去两至三年零售销售及进出口持续下跌令低基数效应增大，此外，美国政府稍后计划公布的刺激经济政策可能进一步带动市场对环球经济前景信心增加。

“不过，我们亦注意到围绕本港经济的不明朗因素仍然存在。其中包括环球贸易政策或会改变，以及内地经济转型。”报告称。

美联储正展开加息周期，或对香港这个细小而外向型的经济体系带来一定冲击。不过恒生认为，现时银行同业市场流动资金总结余规模庞大，现时香港的低息环境可望持续。（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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