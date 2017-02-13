今年香港经济增速料改善至1.8% 低息环境可以持续--恒生银行

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透香港2月13日 - 恒生银行周一的评论指出，预期今年香港经济增速为1.8%，较去年有所改善，并相信低息环境可以持续。
香港财政司司长陈茂波此前称，去年第四季香港经济增长或高于第三季的1.9%，全年计亦可能高于政府预计的1.5%。实际数据将于下周三（22日）的财政预算案中披露。
恒生银行署理首席经济师薛俊昇在最新一份经济月报中指出，财政司长的言论反映近月香港经济增长趋势持续，亦与近期数据显示本港经济前景改善一致；随着发达国家经济复苏加快以及中国内地经济回稳，该行预期，今年香港经济增长为1.8%。
但该行认为，今年实际经济增长或高于其估计，因为过去两至三年零售销售及进出口持续下跌令低基数效应增大，此外，美国政府稍后计划公布的刺激经济政策可能进一步带动市场对环球经济前景信心增加。
“不过，我们亦注意到围绕本港经济的不明朗因素仍然存在。其中包括环球贸易政策或会改变，以及内地经济转型。”报告称。
美联储正展开加息周期，或对香港这个细小而外向型的经济体系带来一定冲击。不过恒生认为，现时银行同业市场流动资金总结余规模庞大，现时香港的低息环境可望持续。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。