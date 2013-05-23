香港《经济日报》：伯老语言艺术 暗撑股楼挺经济

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（5月23日社评）
美国储局主席伯南克昨晚出席国会听证会，上演戏剧性一幕，先说太早退市将危及复苏，后又说未来数次议息会议或减买债，金市股市先急弹再回。伯南克既要续撑股楼，因美国内外需罩阴霾，又出口术免市场太疯，坐大泡沫。
虽然外界炒作储局即将退市，但伯南克深知美国经济外需不振、内需力度有限，复苏步伐最多只是小步前进，故他昨晚在国会听证会上明言，面对高失业与政府削支，太早收水将危及复苏。
美国经济复苏内外压力不轻，在外需方面，近日发达国与新兴国均争相量宽、减息，欧盟、中国及不少新兴国今年经济都不比去年好，在环球需求疲弱下，美国外需难言乐观。
深明环球经济的国基组织上月中便发表报告，力促各国量宽以撑经济，令环球加码放水，压本国货币滙率，输出衰退；此举却令美元滙价在国际滙市独强，美滙指数今年来已累升半成，势损出口动力。
内需方面，美国消费表现反覆，主因是美国就业市场似好未好，失业率表面上正稳步下降，上月更降至7.5%的4年新低，惟劳动参与率由2008年金融海啸前的逾66%，跌至上月的63.3%，创34年新低，反映多达700万人索性离开职场，若计入此因素，美国实际失业率高达11.5%，怎不令国民消费踌躇。
美国目前内需主要动力实来自股市与楼市，自储局去年9月推第三轮量宽后，美股总市值暴增逾3.2万亿美元，美国楼市过去一年亦反弹近9%，制造财富效应力撑内需。
在目前美国实体经济并未出现有力的复苏势头，伯南克要维持市场对持续放水的期望，以便股楼续升，推动消费及信心，让经济复苏嫩芽成长而不致夭折。
惟靠鼓股楼而非实体经济来维持复苏动力，可能埋下泡沫后患，故伯南克昨在护市之余，亦表示在未来数次议息会议（储局约每个半月召开一次会议），有可能减少买债，留下回旋空间，若经济在年底或明年初真的有力地转好，便可缓步收水减买债。
伯南克说话两面逢源，内里则是对经济复苏前景存忧，故仍先要力保放水撑经济。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
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路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。