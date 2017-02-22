香港政府料今年GDP增速加快至2-3% 推出规模351亿港元纾缓措施（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
香港2016年GDP则为增长1.9%，高于此前预测的1.5%。政府并预测，2017年的基本平均通胀率为2%，整体通胀率为1.8%。
“展望今年，发达经济体的增长会缓慢不均，加上世界各地政治局势转变，衍生新的变数，民粹和保护主义情绪升温，令环球经济前景更为复杂多变。”财政司司长陈茂波在立法会宣读新一财政年度预算案称。
不过，他指出，香港过去一段时间就业市场状况良好，市民收入上升，对消费信心会有支持作用。基建工程及楼宇建造活动料会持续扩张，可为内部需求提供动力。考虑到近期的形势，只要没有重大的外来冲击，预测今年本地生产总值增长应可达到2-3%。
受卖地收入及印花税收入增加带动，政府2016/17年度的盈余为928亿港元，远高于原来预测的110亿港元。财政储备在今年3月底财政年度完结时预计增至9,357亿港元。
“我也听到不少意见，指政府坐拥9,000多亿元的财政储备实在太多，政府不应吝啬，应大幅减税或加大力度纾解民困。我认同以政府现时的财政实力，可以更积极有为，但不能轻率，资源必须用得其法、用得其所。”陈茂波表示。
他指出，由本届上任时至2017/18年度，政府总开支平均每年增加5.4%，相比同期5%的名义经济增长和3.4%的政府收入增长，本届政府的开支承担相当进取。开支增长超越收入增长的情况不可能长期持续，否则结构性财赤的危机会出现。
**纾缓措施**
陈茂波在其首份预算案中宣布总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施。主要包括：宽减2016/17年度75%的薪俸税和个人入息课税，上限为2万港元；宽减2016/17年度75%的利得税，上限为2万港元；宽免2017/18年度四季的差饷，每户每季上限为1,000港元。
此外，政府向领取社会保障金额的人士，发放金额相当于一个月的综合社会保障援助标准金额、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴；低收入在职家庭津贴及鼓励就业交通津贴，亦作出相若的安排。
除上述一次性措施外，为减轻纳税人负担，政府建议2017/18年度起推行五项恒常的税务宽减措施，包括：薪俸税的边际税阶由现时4万港元扩阔至4.5万港元；提高伤残受养人免税额至7.5万港元；增加供养兄弟姊妹免税额至3.75万港元；延长居所贷款利息扣除年期，由15个课税年度增至20个课税年度，最高扣减额维持每年10万港元；增加个人进修开支的最高扣除额至10万港元。
香港政府预计，2017/18年度财政综合盈余将降至163亿港元，综合帐目在2020/21年度和2021/22年度料出现轻微赤字。在2022年3月底，预计财政储备会有9,429亿港元，相当于GDP的30%，或18个月的政府开支。
“总括而言，政府未来五年的收支大体平衡，但开支增长压力相当大，面对人口老化、劳动力下降、经济波动以及政府的长远承担，我们须小心谨慎，对公共财政的长远可持续性保持警觉。”陈茂波说。
陈茂波今年1月获委任为财政司司长，接替此前辞职参选下一届特首的曾俊华。而这份预算案，亦为由梁振英领导的本届政府最后一份预算案。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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