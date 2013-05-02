香港《经济日报》：中国内地经济冷热不均 中央谋定后动

（5月2日社评）

内地昨公布上月制造业采购经理指数逊于预期，呼吁中央松货币政策、促经济的声音渐高。惟内地经济非全面转冷，而是内外冷热不均，且变数众多，故中央应仍以是观望为主，微观政策增灵活性，宏观政策续不变，不放水力谷。

内地采购经理指数已连续7个月扩张，经济仅降温非转冷，且数据反映内需动力仍足，指数跌的主因之一是上月新出口定单指数突收缩，反映外需前景不妙。故中央要面对的是经济内外冷热不均，而对内中央是怕热多于怕冷。

其一，地方投资过热。内地地方政府已完成换届，传统上地方新班子将力谷投资粉饰政绩，今年来地方诸侯提出的投资规模已逾5万亿元人民币，中央未忧投资放缓，反忧地方乱投资，加剧地方债风险。

其二，楼市过热。内地楼价在今年首季猛增，随后各地的“新国五条”楼控细则陆续出台，楼市交投已转静，惟内地货币供应仍极滥，中央忧楼市短暂横行后会报复性反弹。

其三，热钱涌华。今年来外汇储备、出口均异常高增长，底因是环球热钱涌华，图推高人币汇价牟利。中央除忧人币被挟升将挫伤出口，更恐热钱令内地货币供应愈来愈滥，加剧潜在通胀和楼市泡沫，为经济民生埋大炸弹。

中央对内怕热，对外则主要怕冷。美国上月芝加哥采购经理指数与欧盟龙头德国的PMI初值，均意外跌破50点的盛衰线，反映全球需求寒意逼人。

内外经济变数既难看通，向来处事稳健的中央，短期内宏观大政策将不变，不会轻言出招谷经济，最可能是续如中央政治局上月底定调般，延续现时的中性政策；但在微观政策上更弹性灵活，利用人行公开市场操作，按市场需要适度调控货币松紧，并可能推出小规模、针对性的财政、行政优惠措施，为出口行业保暖。

因此，投资者毋须因内地采购经理指数逊预期而憧憬中央放水，因内外环境愈复杂，谋定后动才是中央上策。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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