香港金管局总裁称港元与人民币挂钩时机未到

路透香港/10月14日（记者Saikat Chatterjee） - 香港金融管理局总裁陈德霖周一称，香港暂无计划将港元的“锚”货币从美元改成人民币。

香港金管局网站发表了陈德霖题为“写在联汇三十年”的文章，他重申香港无需亦无意改变联系汇率制度。

文中称：“如果（将‘锚’货币）换成人民币，单是外汇基金就要持有近2万亿元人民币的储备，远超现时离岸市场流通的人民币资产总量。所以在人民币未能完全自由兑换和内地资本账未完全开放的情况下，考虑将其作为港元的‘锚’货币是言之尚早。”

当前正值香港房价疯涨，且香港与内地关系紧密引发对港元前景的质疑。

中国努力推动人民币在国际贸易结算中的使用，人民币在全球外汇市场的交易量已超过港元。越来越多的跨国公司借助离岸人民币债券市场，为在中国的业务运营融资。

陈德霖指出，若港元与人民币挂钩，将大大削弱香港出口和整体经济的竞争力。

文章写道：“由于香港的劳动生产力增长率较内地慢得多(我们估算过去10年香港平均每年增长约3-4%，而内地的增长率则接近10%)，届时香港可能要经历减薪和通缩之苦，才可恢复竞争力。”。

周一人民币兑美元汇率再创新高，收于6.1079元。相较之下，港元兑美元汇率则固定在7.8港元的水平，可在7.75-7.85的区间内波动。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。