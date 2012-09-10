香港《经济日报》：憧憬十八大 股市展升浪

9月8日财经评论

憧憬十八大,股市展升浪 /余少文

中港股市急升并非是中国出招,而是欧洲央行放水所刺激,由於国企指数预测数据较其他股市吸引,加上早前跌得深,反弹动力料较大,只是国家副主席习近平暂停见外宾和”十八大”迟迟未有会期,或会添加中国内地政治不明朗.A股昨日急升3.7%-4%不等,其中上证综合指数升3.7%,收报2,127点,沪深两市成交额合计急增至接近2,200亿元人民币.而国企指数成交额增加至四个月最多的241亿港元,全日升358点或4%,收9,428点,85%主板H股随大市上升.至于红筹指数升82点或2.2%,收3,900点,成交额63亿港元.其实,国指跌至扩散三角形底部水平,加上指数最近一个月由10,000点跌至9,000点,跌幅10%,出现技术性反弹并不出奇.去年10月曾指出,没有人知道熊市几时结束,不要被第一、二日反弹所欺骗而急於入市,美国投资大师威廉奥尼尔表示熊市结束讯号通常会在反弹的七天时间内的第四天出现,届时主要指数通常升1.7%或以上,成交量也会急增.国指去年10月便曾出现这讯号,最後升至今年高位11,915点,国指昨日大成交回升,也宜多观望数日.

当然,一直看好中资股,尤其国指今年预测PE只有7.9倍,是环球主要指数中最低.即使是今年预测息率和市帐率,分别为4厘和1.2倍,息率可谓同样是主要指数中最高,市帐率虽好过不少指数但不及日本的1.1倍,惟仍然是吸引.只是大市回升下,见到不少中资股股东急於配股,如中信证券(6030.HK)、中国太保(2601.HK)、华晨中国(1114.HK)等,不排除大市续反弹,会吸引更多股东减息套现,给予大市压力.此外,欧央行放水能否真正解决欧债问题还是一个问号,股市在憧憬下急升,一旦梦碎则会急挫.

由於中国内地经济仍未有起色,若然中国内地政治又出现不稳定,对股市的影响会更大,这是股民不想见到.不过,只要中共新领导如预期般不变,相信中国内地股市有救,因为A股在十年前领导人换届後亦开始新升浪,在人治体制下,历史是有机会重演,故继续认为工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、中国人寿(2628.HK)等跟中国内地经济和股市息息相关的股份可留意外,也可考虑近期强势股份,如华润电力(0836.HK)及长城汽车(2333.HK).(010)

注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.

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