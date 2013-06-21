香港《经济日报》：伯南克退市蓝图 要闯内外两关

《信报》：特式升市＂脚软＂ 欧洲忧虑稍纾
美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。
（6月21日社评）
美国联储局主席伯南克昨晨公布退市路线图，惟退市能否依伯南克如意算盘，关键既在美国经济与就业能否承受债息反弹的冲击，并视乎会否触发环球经济金融剧震，反噬美国。
伯南克昨晨在储局议息会议后，触发环球股市昨大跌。惟伯南克退市三部曲，和市场近日的预计相去不远，不过当狼来了变成现实，难免对投资者构成心理影响， 市场的波动应在伯南克预计内，因他在上月初的议息会议后不久便透露，正是要让市场先消化消息。依伯南克所言，储局部署退市考量的是美国内部经济，但这正有两个关口，左右退市步伐。
其一，储局减买债势令长期被人为压低的国债孳息反弹，美国楼市能否如伯南克所言，有足够韧力抵御按息上升的冲击？
其二，美国仍有约700万人待经济好转重投职场，可能令未来失业率下降缓慢。就业市场能否如储局预期般乐观，由现时的7.6%，年底前回落到7.2%至7.3%，实存疑问。
此外，储局虽着眼美国本身，但在经济全球化年代，外围因素亦恐拖储局后腿。
退市风声引发环球资金流向改变，由新兴国回流美国，若新兴国续走资，当地市场泡沫被严重挤压，和全球忧戚相关的美国资产市场，亦恐难独善其身。且美国复苏动力之一来自出口，若热钱续撤离欧亚，挫损欧亚经济，若累及美国出口太甚，亦终将打击美国增长。
伯南克将在明年1月卸任，他冀亲手推动结束量宽的大计，关键在美国内部与国际市场存在诸多不确定因素下，能否承受退市冲击。伯南克望对一手造成的量宽有始有终，但形势是否容许，还得走着瞧。(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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