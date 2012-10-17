香港《经济日报》：中央求稳 炒人币升值恐落空

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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（10月17日社评）
人民币近日再现升势,是否展开新一波升浪备受关注.惟外界在今年中曾炒作人币贬值,终失望而回;今次升值预期,很可能亦只是一厢情愿,因在环球经济仍未稳定下,中国汇率政策首务维稳,主轴仍是不升不贬,助稳经济.
人币升值预期再抬头,原因应有二.一是中国9月份出口增长胜预期；二是美国总统大选临近，奥巴马与罗姆尼均大打中国牌，令北京加快升值纾政治压力。但人币会否进入新升值周期,外界更应观察两大因素,就是市场动力与中央的政策考量.
其一,人币有否续升的市场动力,须看外贸与资金流.上月中国出口好转主要受急单刺激,惟急单期过後,外贸形势仍严峻,如欧洲未走出欧债危机与衰退阴影,明年美国又可能坠入财政悬崖要大削政府开支,加上新兴国经济受发达国拖累日趋明显,令中国出口难持续改善.
另一方面,美国联储局上月中推第三轮量宽後,近期亚洲货币纷趋升,市场关注第三轮量宽会否催使热钱再涌新兴市场.惟第二轮量宽不但未见热钱涌向亚洲包括中国,反见欧美热钱回朝,在目前亚洲经济增长明显放慢,缺乏炒作议题下,热钱会否蜂拥入中国,实在言之尚早.
其二,政策考量方面,中央认为人币不升不贬,最符合中国所需及利益,自今年初中国经济明显受外围不景拖累後,人币升势明显煞停,转趋窄幅横行,今年中热钱流出中国推高人币贬值预期,中央坚拒贬值,以免被国际社会指摘带头打汇率战,引发贸易纠纷;现在市场转炒人币升值,中央亦不会让人币急升打击出口.
短期来看,人币或许因应美国下月大选而出现小幅反弹,但选举过後,影响人币的关键始终是市场动力与中央的政策考量.环球经济下行压力仍巨大,中国汇率政策仍将延续过去10个月来既不愿升值、也不会贬值的取向,并可能在未来大半年继续维稳,以待外围经济重拾动力.此一如人币汇价在08年金融海啸後般,有长达一年半时间横行.
中央固有人币国际化的鸿图,此需强势人币汇价配合,故人币中长期仍看升,但经济前景欠明朗,中央亦不得不暂采不升不贬步伐.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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