香港《经济日报》：中央掀环保新风暴 关键在落实

5月29日 - （5月29日社评）

外电报道中央将重拳治空气污染，中央近年虽力倡环保，现实却未能扫除特殊利益集团阻拦。惟雾霾已无从掩饰，治污关键已是中央能否拿出意志与手段，拆除污染炸弹。

外电昨引述消息称，中央将重点整顿火电、钢铁、石化等高污染行业，以倒逼产业结构调整，皆因污染正如癌细胞不断扩散，冲击社会稳定。

其一，有毒雾霾、农田严重污染与种出有毒农作物等问题频爆，除严重损害国民健康、影响外资投资信心。

其二，近年反对地方建高污染工厂、追讨癌症村赔偿等维权冲突日增，环保维权已跃升为内地大型示威冲突的头号议题，民众在苦无出路下，惟走上街头抗争。

此反映环保不但关系民众健康，更影响国家的国际形象，以至政府威信及社会稳定，故中央新领导层再不敢怠慢。然而，中央近年已一再力倡环保，惟治污染成效仍不彰。表面上，此因内地自2008年起就受金融海啸冲击，中央为振经济暂搁环保，以减轻企业和地方负担。

然而，更深层的原因实是中央不敌特殊利益集团反弹。

就如中央曾提出推动「绿色GDP」审核，审核官员对环境造成破坏的经济损失，图以乌纱逼令官员落实环保，惟在利益集团力阻下，最终绿色GDP无疾而终。

因此，习李新班子要交出令人民满意的环保成绩，必须有极强的意志与手腕，既要戮力整顿污染环境的高污染企业，更要力压利益集团阻力，令环保政策贯彻落实。否则环保新政若再走过场，势难实现令国家富强、人民幸福的中国梦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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