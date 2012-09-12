香港《经济日报》：反制日购钓岛 势出经济重招

（9月12日社评）

日本政府昨将钓岛国有化,北京在领土主权上并不能退,否则难向国民交代,加上十八大举行在即,对日本挑衅更不得不强硬,尤其将大打经济牌反击,严惩日本.日方一意孤行买岛,因野田政府要借对中、韩强硬,转移国民对其内政不彰的怨气.

野田打钓岛牌有政治目的,北京亦有必须强硬回应的政治因素,除因中国民族主义情绪正高涨,领导人绝不能在领土问题上示弱外,更因中国将进行新旧领导层换届的十八大,政治维稳高於一切下,不能让钓岛事件动摇稳定大局.

在此情况下,中日钓岛争议的矛盾势更尖锐,惟爆军事冲突的机会仍不高,此因中日开战,中方难言胜算高,若美国介入形势更凶险;何况有利中国发展的和平外交环境,亦势随开战而消逝.故就要从其他方面加力.如政治牌,日本与南北韩及俄罗斯关系恶化的同时,中日高层接触又冰封,已令日本在东北亚陷外交孤立.惟北京最有条件大打的就是经济牌.

日本经济仍深陷迷失深渊,加上环球经济放缓,靠出口支撑经济的日本受创更深.中国为日本的最大出口市场,更是日本的主要资源输出国,若中国减少进口日货、增加对日输出战略资源的限制,甚至对日企来华投资施加障碍,使日本商界与国民亲尝中日交恶苦果,倒逼政府设法改善.然而,东海局势趋紧张将影响区域经济,中国打经济牌亦将加添中港经济的压力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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