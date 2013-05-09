香港《经济日报》：假出口真热钱 冲击中国内地管治力

（5月9日社评）

内地上月出口增长高达14.7%，惟此非喜讯，因数据显属虚假，反映热钱肆意披贸易外衣蜂拥中国。此情况已在中央眼皮下拖混数月，除成国际笑话，更暴露内地金融安全与经济驾驭力存极大漏洞，俨如大开中门招引大鳄。

出口增长畸高个中的公开秘密，皆因热钱以贸易作假为掩饰，大量潜进内地。此情况更非自今日始，内地出口在去年底圣诞档期已见淡季不淡异象，今年首两个月对港出口已暴升六成，且外汇占款、外汇储备亦自去年底急增，反映热钱涌入问题已存在至少半年。

中央矢言高度重视金融安全，外界忧今次事件凸显中央缺乏果断决策，待热钱水淹眼眉，拖到最近一个月才缓缓出手管控；又抑或内地市场化程度渐高，中央政策对瞬息万变的变化已鞭长莫及，再无有效机制驾驭？

这对内地金融安全无疑是极危险的警告，因对现代金融世界而言，金融漏洞存在一个月都嫌时间太长，中央却坐视虚假贸易问题存在数月，现时纵开始设法堵塞，成效亦殊难逆料。上述种种恐俨如向国际宣告中国金融安全中门大开，迎大鳄冲击中国图利。

因此，贸易数据虚假已远不只是国际笑话，更已敲响内地金融安全警号，亦敲响中央威信警号，中央必须严肃铁腕处理贸易作假、果断堵塞热钱进出漏洞，才能守稳内地金融安全，并提高外界对中央新班子执政能力的信任。 (A14)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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