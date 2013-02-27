香港《经济日报》：意国乱局启示 欧猪复苏难上难

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
（2月27日社评）
意大利选举后恐现悬峙国会,政治乱局可能拖到夏季重选后才明朗,惟无论谁上场,在民众对紧缩措施强烈反弹下,削赤改革步伐势放慢.欧猪政府弱势、人民不愿捱苦,欧猪经济今年衰退仍难见底,未来两三年都未见曙光.意大利政治乱局,更反映欧洲要摆脱欧债危机的步履蹒跚,困顿期恐比想像中漫长.
欧央行在去年9月推出直接货币交易,可无限量扫入欧猪国债,筑起欧债危机防火墙.当时有乐观派认为,只要欧猪国政府严格执行削赤措施、欧猪国民捱一年苦日子,欧猪经济最快在2014年就可企稳并见曙光.
然而,由奢入俭难,欧猪国民的忍耐力显然未如乐观派想像般强韧,尤其在政府愈削赤、经济愈收缩的恶性循环下,去年欧元区经济萎缩0.5%,今年料再缩0.3%,意大利、西班牙、希腊等国的失业率不只是双位数,部分更逾25%,人民生活困顿,令反紧缩示威、罢工活动无日无之,政客要么面对现实放松削赤,要么如蒙蒂般被选民遗弃.
欧猪国要脱困,本来需强势政府与愿捱苦的人民,才能推动大刀阔斧的改革,落实减债及重拾竞争力.惟现实是欧猪国政府弱势、人民更不愿捱苦,削赤步伐不得不放慢以纾民怨,重债难减、失业难救、经济难振,此令衰退期愈拖愈长,欧猪国明年不单难见复苏曙光,未来两三年都难走出迷失隧道.
在欧央行为欧债包底下,诡谲的意大利政局应不致令欧债危机再急爆,惟在意国政情反覆、欧猪国改革趑趄不前,恐不断引发金融市场大大小小的震荡,投资者须加留神.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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