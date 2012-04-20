香港《经济日报》：中国争主动松货币 免印巴困局

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（4月20日社评）
人民银行虽示意将减存款准备金率助经济,惟中国应不会像其他金砖国家如印度和巴西般无奈地减息,捱高通胀威胁.中国经济形势优於印、巴,惟必须做好宏调的预调和微调,为经济保暖,方可免未来陷印、巴被迫减息的困局.印巴急救经济,减息捱高通胀.市场解读为中央深知投资、消费与出口三头经济马车都明显力弱,首季经济增长已降至8.1%,为保经济软着陆,中央须作预调,最快本周末减存款准备金率.北京现在要做的是,正是及早做好预调微调,力求经济能保持较快增长动力,避免陷入其他金砖国家印度与巴西,正面对经济增速滑坡、通胀却高企的两难险局.
印度通胀高达9.1%,巴西亦达5.2%,均远高於中国的3.6%,以抑通胀而言,理应加息而非减息,但为了救经济,两国今周仍不得不先後再次减息,已顾不了推高通胀将带来的冲击.中国现时不会减息,但更必须避免未来迫不得已减息的局面.其一,减息不但可能令楼市报复性反弹,遏楼市泡沫前功尽废,更有冒通胀再燃,影响今秋中共十八大会议前社会稳定的风险.其二,北京不得不提防美欧加码印钞,热钱重演早两年涌入中国催谷通胀与泡沫的风险,若中国被迫减息更会令通胀与资产泡沫火上加油.
西班牙昨天卖债反应虽尚可,但10年期国债孳息仍高逾5.7%,二手债息更升上5.8%,加上西班牙银行体系摇摇欲坠,若情况再恶化,将可能迫使欧洲央行再印钞卖债,甚或推第三轮无上限长期低息贷款,水浸市场救急.美国复苏虽较欧盟为佳,但楼价续跌和高失业率仍深困经济,储局更有谷经济助总统奥巴马年底大选争取连任的政治压力,储局官员包括主席伯南克已接连强调,不排除第三轮量化宽松.及早预调微调免减息捱苦果.因此,中央预调必须及时、微调必须到位,本月内应减存款准备金率半个百分点,并通过逆回购向市场释放资金,并按形势适时加码放水;除货币政策外,其他措施例如结构性减税、扶助中小企与出口企业等,亦要加快推行,令经济增长见底回暖,成功软着陆,消除减息的需要,才可免蹈印度与巴西的覆辙.
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