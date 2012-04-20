香港《经济日报》：中国争主动松货币 免印巴困局

（4月20日社评）

人民银行虽示意将减存款准备金率助经济,惟中国应不会像其他金砖国家如印度和巴西般无奈地减息,捱高通胀威胁.中国经济形势优於印、巴,惟必须做好宏调的预调和微调,为经济保暖,方可免未来陷印、巴被迫减息的困局.印巴急救经济,减息捱高通胀.市场解读为中央深知投资、消费与出口三头经济马车都明显力弱,首季经济增长已降至8.1%,为保经济软着陆,中央须作预调,最快本周末减存款准备金率.北京现在要做的是,正是及早做好预调微调,力求经济能保持较快增长动力,避免陷入其他金砖国家印度与巴西,正面对经济增速滑坡、通胀却高企的两难险局.

印度通胀高达9.1%,巴西亦达5.2%,均远高於中国的3.6%,以抑通胀而言,理应加息而非减息,但为了救经济,两国今周仍不得不先後再次减息,已顾不了推高通胀将带来的冲击.中国现时不会减息,但更必须避免未来迫不得已减息的局面.其一,减息不但可能令楼市报复性反弹,遏楼市泡沫前功尽废,更有冒通胀再燃,影响今秋中共十八大会议前社会稳定的风险.其二,北京不得不提防美欧加码印钞,热钱重演早两年涌入中国催谷通胀与泡沫的风险,若中国被迫减息更会令通胀与资产泡沫火上加油.

西班牙昨天卖债反应虽尚可,但10年期国债孳息仍高逾5.7%,二手债息更升上5.8%,加上西班牙银行体系摇摇欲坠,若情况再恶化,将可能迫使欧洲央行再印钞卖债,甚或推第三轮无上限长期低息贷款,水浸市场救急.美国复苏虽较欧盟为佳,但楼价续跌和高失业率仍深困经济,储局更有谷经济助总统奥巴马年底大选争取连任的政治压力,储局官员包括主席伯南克已接连强调,不排除第三轮量化宽松.及早预调微调免减息捱苦果.因此,中央预调必须及时、微调必须到位,本月内应减存款准备金率半个百分点,并通过逆回购向市场释放资金,并按形势适时加码放水;除货币政策外,其他措施例如结构性减税、扶助中小企与出口企业等,亦要加快推行,令经济增长见底回暖,成功软着陆,消除减息的需要,才可免蹈印度与巴西的覆辙.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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