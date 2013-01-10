香港《经济日报》：南周显人民改革梦 中央勿拒

（1月10日社评）

中国“南方周末”新年献词吁推行宪政,惟文章疑被官方删改,风波更不断闹大,除传媒力挺南周外,社会各界亦纷纷支持.此反映民间对政改与开放媒体的诉求高涨,中央应广纳民情,勿拒于门外,才能凝聚促国家强大的力量.

中国官方不应视南周文章踰越中央红线,因中央既已高举依法治国的旗帜,就要推行宪政.只有尊重宪法、落实宪政、高举法治,才能做到依法办事,让社会相信法律是人民的保护伞,才可望凝聚社会共识,推动其他重大改革,尤其政治改革,令国家发展继续前进.

外界虽忧南周风波揭示中国宪政路说易行难,惟此亦凸显民间对改革有强大诉求,因除有多家传媒力挺南周外,更有不少知识分子、演艺界人士、以至普通民众自发以不同方式支持南周,这种情况在过去相当罕见.

中国传媒挺南周,固因资讯流通长期被严控,传媒不甘只担当官方传声筒,希望藉扩大报道空间、争取更大新闻自由,以加强监督政府,扮演社会的良心,成为推动社会前进的正能量.

而此诉求实已在民间长期积累,中国政治改革长期滞后、资讯管制亦未能跟上社会发展,各阶层力挺南周,不单是认同其见解,更显示民间对实践法治、推行改革、开放传媒的呼声日趋高涨.

故就算有关方面今次能压住南周的宪政呼声,其实意义并不大,中央新领导班子不但要尽快妥善化解南周风波,抚顺民情,更端视中央如何凝聚人民的改革诉求,赢取人民的支持,推动中国深化改革,建立真正富强、安定、民主的国家.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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