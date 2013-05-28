香港《经济日报》：人民币谜样升浪 经济金融恐折腾

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（5月28日社评）
人民币升值幅度近月明显加快。令外界不解的是，在外国没施压升值、热钱又涌华时，何以中央默让升值；此外汇率政策若续含糊，易招热钱加倍涌华，恐添内地经济与金融折腾。
人民币升势在最近2个月突提速，令外界猜测中央有意让人民币加快升值。惟纵观内外因素，人民币却缺客观需要与条件加快升值。
一是促人民币升值的国际压力不高，美国今年3月份对华贸赤较去年减近20%，故美国亦渐将向中国施压的贸易战綫，由汇率转向开放市场、反盗版等。
二是新兴国与发达国近月争相量宽，竞相对美元贬值，加上内地经济正减速，人民币加快升值，势令出口与就业百上加斤。
三是从出口虚高、外汇占款续高增长显示，热钱攻华有增无减，人民币升值恐惹来更多热钱炒作。
为何中央容许人民币升值步伐加快？中央新领导层还未有清晰阐明其汇率政策方向，各界只好自行揣测。如短期因素，国家主席习近平下月初将访美，他可能以人民币加快升值向美方送礼。中期因素，则是中央决意加快开放人民币资本帐，人民币升值提速，是配套措施，但个中实情外界无从得知。
此因热钱正找藉口炒作，现再加上人民币加快升值的政策憧憬，恐促热钱加倍涌入，为中国经济埋更大炸弹。此外，内地出口正陷困，人民币后向不明势进一步推高外贸商的汇率风险，此恐令出口雪上加霜，不利经济复苏与就业。
中央未就汇率政策作清楚指示，汇率政策若续不清晰，对内地稳定发展弊多于利，故中央对人民币汇率政策，不宜再沉默。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透伦敦3月27日 - 汇丰经济学家周一调整对美国利率前景评估，目前预期今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)将再升息两次，而非先前预估的一次。