香港《经济日报》：斯诺登风暴 美国急北京不急

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
(6月18日社评)
美国前副总统切尼昨质疑，泄密匿港的斯诺登为中国做间谍，中国外交部回应此是无稽之谈。美国右派急于抹黑中国，无非在斯诺登风暴中急谋脱困。现时是美国急，中国不急，暂交香港依法处理最符中国利益。
大右派切尼昨慌忙抹黑北京与斯诺登，说怀疑斯诺登为中国做间谍。切尼此举目的应有二。其一，图将国内民众视线转向中国恶意损害美国利益，以减监控计划以至华府的压力。其二，冀间接向中国施压，暗示若中国庇护斯诺登，对中方亦不利；若能令北京尽快把斯诺登交给美国封口，便有望尽速止蚀。
但怀疑斯诺登为中国做间谍并无说服力，但切尼仍行此计，显见美国已甚困顿，急谋脱身。此因美国向来力争道德高地，一直在国际上高举自由旗帜，多番批评尤其中国等国家搞网络审查；近年美国更力指中国是主要的网络黑客来源。
斯诺登却一下子撕破美国面具，暴露美国严重双重标准，一面指摘他人网络黑客，但其实美国才是全球最大黑客。此令美国面目无光，备受国内与国际压力以至谴责，更令美国失去道德高地，削弱其图制定全球互联网秩序的主导权。
对北京而言，过去被华府指控纵容，甚至主使黑客活动，要反抗却显得有心无力，现在美国暴露了贼喊捉贼，北京便多了大筹码应对。美国如坐针毡，北京则可坐看事态发展，如斯诺登爆出更多美国以及西方国家的网络侵权行为，对中国助益更多。
故若美国提出引渡要求，北京很可能让香港依法处理斯诺登，在适当时候方与美国外交谈判，再作符合国家利益的决定。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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