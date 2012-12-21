香港《经济日报》: 一国两制矛盾 中港宜解不宜结

《信报》：以美为本奉为国策 世贸恐变无牙老虎
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（12月21日社评）
中共总书记习近平向上京述职的特首梁振英指,香港须全面准确理解及贯彻一国两制,加上中央近期再三强调严格按基本法办事,似要从法理上加强落实一国两制.惟此恐与本港民情有落差,若操之过急,恐令中港摩擦更多.
中央耐性似渐失去,治港态度转硬,底因应有二.一是中央认为基本法一直未贯彻落实,如本港终审法院就居港权案的判决,与人大释法南辕北辙.二是中央忧外部势力挑拨中港关系,尤其美国表明要重返亚洲,中央除忧外国会大力介入香港事务,更忧外部势力以香港作围堵中国的基地,故藉加强在港落实基本法保护国家安全.
中央从国家利益出发,强调一国虽属合情合理合法,但港人普遍最重个人利益,侧重两制以保障价值观与现行生活模式不变,亦可理解.若中央急于为一国两制划出不可踰越的红,恐令中港分歧顿变尖锐矛盾.
无论中央还是香港,都需认清两地存在深层价值差异,拉近落差宜缓不宜急、矛盾宜解不宜结.若中央加强贯彻落实保障一国两制中的国家权力与利益,势削弱中港互信,影响本港社会和谐,加大港府管治难度.中央若能更有耐性,以更柔软手腕处理,将更利大局.港人亦须明白中央有法定权力依基本法治港,须尊重一国及内地的一制,切忌上纲上排拒中央,才能促进互谅互让,减轻中港政治冲突的震荡.
正如习近平昨指,香港可为国家建设小康社会作贡献,此意味中央仍乐于借助香港,促进中港经济合作的大方向将继续,但中港政治磨合的阵痛能否减缓,就要看双方的智慧. (A10)
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