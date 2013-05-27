香港《经济日报》：城镇化传窒步 显官员要换脑袋

加强雄安新区建设与周边区域的规划管控 避免“千城一面”--新华
路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。
（5月27日社评）
外电指城镇化草案遭中央叫停，中方却否认，演成罗生门。城镇化不可能突煞车，惟要做好以人为本的新型城镇化，个中阻力在地方诸侯因循守旧。
有外电在上周四指，总理李克强担心城镇化会推高地方政府债务，故否决城镇化草案，惟主其事的发改委斥报道不实。双方各执一词，表面上看似矛盾，实各有理据。
中央不可能停止城镇化，因目前内地城镇化率仅52%，若内地城镇化率在未来10年再提高10%，将促额外2亿农民工进城。况且农村人口减少，可令农民分得更多耕作土地。
惟李克强上任后，曾批评有关部门及地方政府仍用旧思维提城镇化，草案被退回亦不奇怪。李克强提出新型城镇化，关键是以人为本，重中之重是推动户籍改革，让农民工与城市人同享公平的待遇。
故城镇化是否窒步，实反映中央推城镇化的深层矛盾，在于负责执行政策的官员仍抱旧思维。因对地方诸侯而言，旧式城镇化只要力争财团掷银弹圈地、争取到银行贷款，就能藉大兴土木美化政绩，帮助升官。
城镇化能否做到以人为本，亦揭示中央推动改革的最大拦路石，就是地方诸侯是否具改革眼光。惟各项重要经济、社会、政治改革，势冲击诸侯明里暗里利益，故他们可能仍力抗改变，除城镇化外，如地方政府未认真执行楼市调控、保护环境等措施、显示若诸侯不换脑袋，各种改革恐成空谈。
因此，中央既要有长远改革视野，更须具强而有力的政治手腕，扭转政令不出中南海之困。否则中央纵有改革宏图，要实现让人民过好生活的中国梦，将缘木求鱼。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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