香港《经济日报》：美债泡沫迟早爆破 莫掉轻心

（1月30日社评）

美国联储局今起议息,市场关注这次会议会否释出更多退市讯号.美国债市近期见异动,10年期国债孳息曾攀上2厘、创9个月新高,有分析认为此因热钱由债市转战股市,惟亦可能是春江鸭忧今年中恐爆美债震荡,开始部署避险.

储局今明2天的议息会议备受关注,底因是数位储局委员在去年12月的会议上力倡今年底就应终止第3轮量化宽松,停止买债,故市场关注储局会否藉今次会议释出更多退市讯号.储局退市应有3部曲:首先是停止买债;之后是沽售所持债券,收紧市场资金;最后才是加息.惟美国最快要明年底才有条件加息,但买债计划很可能在明年初就叫停.

储局倘停止买债,势影响全球资金流向,有分析认为此将推动美国国债息升、债价跌,资金则会由债市转战股市,出现债转股大潮.此观点虽非无理,却恐未观全局,轻视美债泡沫泄气甚至爆破的风险.

储局在2008年金融海啸后3度量宽大手扫入美债,尤其是年期较长的国债,藉人为压低债息拉低市场借贷成本,刺激经济.10年期国国债孳息去年中曾跌至1.3875厘的新低,就算近期亦只回升至约2厘,较海啸前平均约4至5厘偏低.故储局若不再藉买债压低债息,美债孳息势将回升,若回升至正常水平,势令债价急跌.若10年期美债升至正常水平,即较现时高升2至3厘,美债债价跌幅恐达20%甚至更高.

且美国近年不断滥发国债填补财政缺口,目前美债估计约半数由海外投资者持有,若海外投资者忧债息将升、债价要跌而大举撤出,势令美债跌势雪上加霜,震荡势所难免.美国国债与垃圾债市场若出现严重震荡,恐动摇环球金融市场信心,股市不但未必受惠,更恐难独善其身,受债市震荡牵连而下挫.

若储局明年初将停买债,聪明钱势闻风先动避走,甚至部署适时多踩一脚图利,故美债震荡的威胁在今年中起可能便已现.储局届时能否应对殊难逆料,小投资者要留神此悬在市场头上的刀.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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