香港《经济日报》：美国复苏靠补针 透支反弹力

（3月20日社评）

美国复苏势头向好,有联储局成员指应提早在明年加息.但美国复苏是靠猛印钞票硬打补针,透支後遗症已浮现,即受压的债息与美元反弹,谷得太高的股市有回调压力等,均拖累复苏步伐.复苏体质虚弱下,提早加息只属奢谈.补针有後遗症,债息美元反弹.美国近期复苏势头确令人意外,尤其就业大步改善,摆脱无就业复苏的困境.但对利率政策有投票权的联储局成员拉克尔近日强调,通胀率已逼近储局2%的目标,联储局有需要改变在2014年底才调升联邦基金利率的立场,提早在明年加息.

然而,美国经济复苏主要靠联储局过去先後两轮量化宽松大印钞票,并进行”扭曲操作”,即买长债沽短债,人为压低美元汇率、美债息率,催谷股市与经济.惟此属透支方法,经济稍稳後遗症即现.其一,长期债息回升.联储局为免经济陷入萧条,大力扫入国债尤其长债,人为压低长息,令债息极为偏低,根本未能反映美债风险.10年期国债孳息是美国多种借贷利率指标,其上升势带动物业按揭、汽车按揭、消费信贷、企业借贷的息率上升,不利消费与投资.其二,美元升值.两轮量宽印钞压低美汇,如美汇指数由2010年中至去年5月急跌近18%,刺激美国去年出口大增逾15%,但欧债危机缓解和美国经济较佳,已令美汇由去年中至今上升9%,其势再升,难免遏抑出口增速.其三,联储局推量宽的一个目的,是催谷股市创造财富效应,此令美股道指由2009年谷底反弹了一倍,至近日13,200多点.惟股市反弹明显远超经济,联储局暂不再印钞,美股下调压力将增,恐将现负财富效应.

联储局主席伯南克对此心中有数,明白经济并未真正回到正轨,透支後遗症令复苏不易走稳、走快;莫说加息,若仅为防通胀而过早开始回收释出的泛滥资金,已可能扼杀复苏嫩芽.经济未回正轨,伯南克撑低息.伯南克可以做的是走着瞧,除非经济尤其就业能持续有出人意料劲力,且令通胀快步上升,否则难言提早加息.以目前形势看,此可能性甚低,长期超低息期很可能持续.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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