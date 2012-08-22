香港《经济日报》：美日演习 中国三路分而治之

（8月22日社评）

美国与日本昨举行大规模军演,矛头直指钓岛,此显示日本以至菲律宾与越南有恃无恐挑衅中国,背後因有美国撑腰.故中国要扞卫领土就要反围堵,既要震慑日菲越、稳住美国、更要拉拢亚太盟友,才能分化对手、突破围堵.

中国要扞卫领土主权,就要有全盘的反美国围堵策略,尤其要对此棋局中的不同对手采取不同的应对策略,分而治之.

其一,对直接争占领土的国家如日菲越,要强力震慑.不但要展示强硬外交姿态,更要有充分的军事准备,摆出为保领土可不惜一战态度,震慑日菲越不敢妄动.亦要释出愿息事宁人的善意,推动日菲越与中国重返双边谈判,排除美国干扰,以外交手段化解纠纷.

其二,对美国,要设法稳住关系.美国除有重返亚洲的考量外,亦有我国与全球事务考量,如北韩与伊朗问题上美国亦需中国帮忙,中国可以国际事务的合作谋取美国不要在亚洲过分进逼.中国并可向美国动之以利,增加购买美国产品,借加强经贸关系,纾缓中美在亚太地区的张力.

其三,对其他亚太国家,要争取支持.中国要反制美国在亚太区围堵,就要争取更多区内盟友支持,个中两大着力之处包括,一要加强和东盟国家关系,借她们拉住同为东盟成员的菲律宾与越南的过激行为.二可借日韩近日交恶,拉拢南韩以牵制日本.

中国既要反围堵,亦可借机达到且战且进的目标,藉此拓展在亚太区的外交空间,自能保领土主权,并突破美国的围堵.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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