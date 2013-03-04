香港《经济日报》：美削支成政争磨心 苦了全球

（3月4日社评）

美国政府自动削减开支机制在上周五启动，美股道指却创新高，反映市场未将此视作威胁。惟美国政客向来不见棺材不流泪，现时更不惜拿经济与就业作赌注，图损人以利己，以赢取更多谈判本钱，美国以至全球都恐要陪输。

美国政客启动自动削支既非令美国经济即时堕崖，只是徐徐滑坡，金融市场又波澜不惊，政客自更有恃无恐拿经济、就业来豪赌。若美国经济未来变得一季差过一季、失业率不跌反升，那就要尽力把自动削支造成的苦果推卸给对手，谋取更多政治本钱。

两党大玩逼宫、卸责游戏，不但是要在今年的削支谈判抢占上风，更是要在有关未来10年的政府削支谈判中争得主导权，拟出对自己政治效益最大、损害最小的削支方案。

这种拿国家利益、国民饭碗押注的政争，势令乍暖还寒的美国经济添忧。国际货币基金组织上月底已警告，若自动削支生效，今年美国经济增长预测将由原来的2%，下调至少0.5%，今年美国经济增速将远逊去年的2.2%。

如此美国就只能依靠联储局单天保至尊，故储局不但难如外界猜测般提前退市，若经济低迷期愈拖愈长，失业率降速愈来愈慢，那储局实施量宽政策的时间亦会愈来愈长、钞票愈印愈多。

此将令已严重泛滥的环球热钱续有增无减，更潮涌向新兴市场尤其中港，兴风作浪，进一步推高通胀与资产泡沫风险，美国政争正为中港添烦、世界添乱。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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