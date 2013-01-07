香港《经济日报》：美失业率下降慢 储局难停买债

（1月7日社评）

市场纷猜测美国联储局将在今年底前结束第三轮量化宽松,储局是否退市,先决条件是美国失业率要大幅改善.惟受财政悬崖协议拖累,美国今年经济恐逊去年,此令就业市场难望乐观,故储局在年底退市的机会应极低.

联储局上月中的议息会议决定,当失业率低于6.5%才会加息,惟刚公布的议息会议纪录显示,会上有数位委员倡今年底就应停止买债,有鹰派委员更公开预测,失业率在年底就会降至7%以下,届时应停止买债,令市场忧储局将会在年底退市.

然而,储局上月议息会议后公布,今年底美国失业率料将介乎7.4-7.7%,且按上周五公布的就业数据及财崖协议,今年失业率难大降,原因有二.

其一,新增职位动力不足.美国每月需12.5万个新职位才能吸纳新增劳动力,要明显拉低失业率更要每月新增20万个职位.惟过去两年的每月平均新增职位仅约15万个,动力仍不足,故上月失业率仍高企在7.8%.

其二,失业率未反映实况.美国人浮于事,过去5年不少失业人士离开职场,不再找工作,令上月劳动参与率处63.6%的近30年低位,远低于约66%的正常水平,意味约500万名放弃求职人士未计入失业率.若经济稍回暖、求职较易,这数以百万计已离职场人士将陆续重新找工作,拖慢失业率回落速度.

在这两因素下,美国失业率年内大降机会不大,故储局上月虽曾讨论退市,但结果不但没退市,储局主席伯南克反将买债规模,由每月400亿美元加至850亿美元.该次会议亦订出失业率6.5%以下、通胀率2.5%以上才会加息,只要目标一日未达,储局便难退市.

储局议息纪录显示鹰派蠢蠢欲动,一有机会就会出口术反量宽,对金融市场造成干扰,惟此只是杂音,投资者要看储局何时结束量宽,甚或加息,关键仍是美国失业率回落速度.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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