香港《经济日报》：莫让奶粉口水战 折腾中港关系

（3月7日社评）

港府限制奶粉出境引发中港争论，特首梁振英昨指有关措施并非民粹，是要优先满足港人需要。但现实上若港府续对中港磨合的阵痛欠敏感度，未能早保障港人利益，两地矛盾势更尖锐，恐打击中港政经关系，港府须提高警觉。

中港矛盾在最近两年实已频发，如学位、住宅单位、孕妇床位问题等，港人既忧内地人抢走资源，更忧香港被规划、被吞并，故出现落闸自保的呼声。中港有矛盾不要紧，问题总有办法解决。中央固应听取港人声音，谅解香港的困难与压力，惟港府亦有责任减缓阵痛。

其一，确保港人利益。虽有意见指港府限制奶粉出境是小题大做，惟奶粉供应自去年底开始紧张时，港府未速筹谋使问题恶化，令不少家长忧虑婴儿缺奶而心急如焚，港府为保障市民利益遂出重招，同时亦带来后遗症，惹内地人不满。

其二，提升处理中港矛盾的政治敏感度。或许港府以为奶粉供应紧张是个别事件，故未有高规格、从速处理。但中港矛盾日积月累，早已高度政治化，即使是个别事件，亦可触动两地民情，令事态迅速扩大。港府官员须有更高的政治敏感，在出现矛盾苗头时就要从速、高规格处理，才可避免在民粹重压下被迫用矫枉过正措施。

中港互动日益密切，摩擦自难避免，双方官民都宜互谅互让，冷静处理矛盾，才最有利增强中港互信、互利发展。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。