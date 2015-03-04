1月香港零售创“非典”以来最差表现

路透香港3月3日 记者（Donny Kwok/Clare Baldwin） - 香港1月零售同比下滑14.6%，创2003年“非典”以来的单月最大跌幅。

香港1月零售额为466亿港币（60.1亿美元），同比下降14.6%。其中，珠宝、手表、钟表和贵重礼品的销售受冲击最大，大幅下滑了21.4%。2003年4月，因受“非典”冲击，零售额大降15.2%至127亿港币。

1月零售额骤降的部分原因是今年春节较晚，但分析师们称旷日持久的民主示威活动损害了旅游业，出手阔绰的大陆顾客正在避开香港。中国经济放缓以及反腐运动也都改变了消费方式。

里昂证券的一份报告称，中国巨富们正转向其他外国度假胜地。现在前往香港购物的顾客更多是中产阶级，主要购买婴儿配方奶粉和纸尿裤等日常必需品，而非奢侈品。

“大陆来港游客消费能力转弱被视为是疲软数据背后的主要推手，而近期的示威活动亦挫伤了许多大陆顾客的购物热情，”东亚银行首席经济学家邓世安（Paul Tang）说道。

邓世安称，这个结果在预期之中，东亚银行将维持2015年的低个位数零售额增速预测。香港零售管理协会（HKRMA）预计2015年零售额将增长5%左右。

“我认为短期内没有任何因素可以刺激销售额增长，”HKRMA主席麦瑞琼（Caroline Mak）在一个电话会议中称，并指她对零售业表示悲观，尤其是因日圆和欧元等外币贬值将大陆顾客引向其他市场。

旅游业界一家大型机构称，大陆游客春节假期前三天赴港人数出现约20年来首次下降。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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