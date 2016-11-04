基汇资本与InvestUK推出针对留英中国学生投资移民的教育债券

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月4日 - 位于香港的不动产私募公司--基汇资本(GAW Capital Partners)称，与InvestUK联合推出针对留英中国学生的新型投资移民产品“教育债券”。
据基汇资本新闻稿，此项目预期募集10亿英镑的境外直接投资，其中不少于50%的债券将用于投资高收益抵押债券，剩余部分可投入英国政府债券。
通过教育债券募集的资金将会用于投资英国地产相关的项目，其中包括平价住房领域，部分投资收益将成为教育基金可用以支付学生的学费。
债券投资者将有资格在五年投资期满后获得英国永久居留权。教育债券的最低认购金额为200万英镑，并只在投资者取得第一层级（Tier 1）投资者签证才启动投资。
InvestUK主席高德佑（Rupert Gather）称，教育债券是一项创新的解决方案，它既能为英国平价住房提供投资，也能持续不断地吸引世界级人才前往英国顶尖大学就学，同时，教育债券还能为债券投资者提供实质的收益。
“这是一个三赢产品，也是英国移民谘询委员会一直鼓励的产品类别。”他说，“教育债券无论在形式还是实质上都符合英国投资签证规则，将对英国实体经济产生切实、可量化的影响。”
InvestUK是一家境外直接投资平台，也是英国政府“对内投资支持体系”的成员之一。
新闻稿指出，每年有近7万名中国学生前往英国留学，教育债券将有助于解决英国平价住房的供给短缺。英国政府正着手处理供给短缺问题，英国首相并承诺增加住房建设，在新增的政府支出之外，更多的机构资金将流向平价住房市场。
基汇资本专注于大中华区房地产市场及全球其他高进入门槛市场的投资，2005年以来募集股本已达69亿美元，管理资产金额达127亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。