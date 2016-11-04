基汇资本与InvestUK推出针对留英中国学生投资移民的教育债券

路透香港11月4日 - 位于香港的不动产私募公司--基汇资本(GAW Capital Partners)称，与InvestUK联合推出针对留英中国学生的新型投资移民产品“教育债券”。

据基汇资本新闻稿，此项目预期募集10亿英镑的境外直接投资，其中不少于50%的债券将用于投资高收益抵押债券，剩余部分可投入英国政府债券。

通过教育债券募集的资金将会用于投资英国地产相关的项目，其中包括平价住房领域，部分投资收益将成为教育基金可用以支付学生的学费。

债券投资者将有资格在五年投资期满后获得英国永久居留权。教育债券的最低认购金额为200万英镑，并只在投资者取得第一层级（Tier 1）投资者签证才启动投资。

InvestUK主席高德佑（Rupert Gather）称，教育债券是一项创新的解决方案，它既能为英国平价住房提供投资，也能持续不断地吸引世界级人才前往英国顶尖大学就学，同时，教育债券还能为债券投资者提供实质的收益。

“这是一个三赢产品，也是英国移民谘询委员会一直鼓励的产品类别。”他说，“教育债券无论在形式还是实质上都符合英国投资签证规则，将对英国实体经济产生切实、可量化的影响。”

InvestUK是一家境外直接投资平台，也是英国政府“对内投资支持体系”的成员之一。

新闻稿指出，每年有近7万名中国学生前往英国留学，教育债券将有助于解决英国平价住房的供给短缺。英国政府正着手处理供给短缺问题，英国首相并承诺增加住房建设，在新增的政府支出之外，更多的机构资金将流向平价住房市场。

基汇资本专注于大中华区房地产市场及全球其他高进入门槛市场的投资，2005年以来募集股本已达69亿美元，管理资产金额达127亿美元。（完）