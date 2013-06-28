港交所、LME与北京国际矿业权交易所签订合作备忘录

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透香港6月28日 - 港交所(0388.HK)称，该公司及旗下的伦敦金属交易所（LME）与北京国际矿业权交易所有限公司，就相互合作及资讯互换签订合作备忘录，有助推进中国铁矿石现货交易平台的国际化。
港交所环球市场科联席主管罗力称，三方将共同探索发展适合中国内地、香港和海外市场的新产品及交易服务。
北矿所总裁董朝宾称，此次合作有助推进中国铁矿石现货交易平台的国际化进程，爲全球铁矿石市场参与者提供更加多元化的服务具有重要意义。
北矿所是经北京市人民政府批准设立的矿业权和矿産品交易公共服务机构，是北京市国土资源局指定的矿业权交易平台。
港交所去年收购LME后致力扩充LME在亚洲的业务，此前港交所、LME与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签订合作备忘录，以共同研究以人民币结算LME合约的可行性，并会探讨在港交所旗下平台发展人民币计价商品产品的潜力。
而大连、郑州商品交易所的高层此前亦表示，期盼与港交所在产品创新上加强合作。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。