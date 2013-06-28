港交所、LME与北京国际矿业权交易所签订合作备忘录

路透香港6月28日 - 港交所(0388.HK)称，该公司及旗下的伦敦金属交易所（LME）与北京国际矿业权交易所有限公司，就相互合作及资讯互换签订合作备忘录，有助推进中国铁矿石现货交易平台的国际化。

港交所环球市场科联席主管罗力称，三方将共同探索发展适合中国内地、香港和海外市场的新产品及交易服务。

北矿所总裁董朝宾称，此次合作有助推进中国铁矿石现货交易平台的国际化进程，爲全球铁矿石市场参与者提供更加多元化的服务具有重要意义。

北矿所是经北京市人民政府批准设立的矿业权和矿産品交易公共服务机构，是北京市国土资源局指定的矿业权交易平台。

港交所去年收购LME后致力扩充LME在亚洲的业务，此前港交所、LME与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签订合作备忘录，以共同研究以人民币结算LME合约的可行性，并会探讨在港交所旗下平台发展人民币计价商品产品的潜力。

而大连、郑州商品交易所的高层此前亦表示，期盼与港交所在产品创新上加强合作。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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