港交所称沪港通细节洽谈进展顺利

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港4月16日 -港交所(0388.HK)周三称，与上海交易所就中港股市双向交易机制“沪港通”操作细节洽谈进展顺利，每日交易额度以净额计算，目前难以预测初期交易规模。
港交所主席周松岗出席周年股东大会时向传媒表示，沪港股市互联互通涉及很多细节，两地交易所正在共同探讨和落实有关细节安排，进展顺利。
他并称，每日交易额是以净额计算，即买入数额扣除卖出数额，故试点初期的交易规模要视乎实际交易情况，目前难以作出预测。
中国证监会与香港证监会上周联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
香港财政司司长曾俊华此前在其网志中亦称，按循序渐进和风险可控的原则，在沪港通机制加入一些限制，包括合资格股票、投资者资格及额度。政府会不时检讨机制，以及于适当时候考虑是否及如何调整。而总额度及每日额度的管理均采用净额概念，即买入数额扣除卖出数额，不是指成交量。
中国证监会发言人此前称，沪港通双向交易将统一用人民币结算，沪港通对香港投资者没有限制，将与RQFII等现行制度实现优势互补。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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