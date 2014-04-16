港交所称沪港通细节洽谈进展顺利

他并称，每日交易额是以净额计算，即买入数额扣除卖出数额，故试点初期的交易规模要视乎实际交易情况，目前难以作出预测。

香港财政司司长曾俊华此前在其网志中亦称，按循序渐进和风险可控的原则，在沪港通机制加入一些限制，包括合资格股票、投资者资格及额度。政府会不时检讨机制，以及于适当时候考虑是否及如何调整。而总额度及每日额度的管理均采用净额概念，即买入数额扣除卖出数额，不是指成交量。