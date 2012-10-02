香港南丫岛撞船事故至少36人丧生

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透香港10月2日电（记者 Tan Ee Lyn/Donny Kwok）---周一晚在香港南丫岛附近两艘船相撞，导致至少36人丧生。
其中一艘船载有李嘉诚旗下香港电灯集团有限公司的员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上超过120人，当晚与另外一艘船相撞後，开始下沉。
幸存者称，船内迅速进水，来不及穿上救生衣。
“不到10分钟，船就下沉了。我们等了至少20分钟才获救。”一名男性幸存者裹着毯子说。
一些幸存者表示，他们不得不敲破窗户，才游到水面。一名中年女子说：“我们以为会死，大家都困在里面了。”
另一艘是港九小轮控股有限公司的船只，船头也在事故中严重损毁，但安全抵达南丫岛码头。
香港政府在声明中称，超过100人被送往五家医院，九人伤势严重。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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