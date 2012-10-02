香港南丫岛撞船事故至少36人丧生

路透香港10月2日电（记者 Tan Ee Lyn/Donny Kwok）---周一晚在香港南丫岛附近两艘船相撞，导致至少36人丧生。

其中一艘船载有李嘉诚旗下香港电灯集团有限公司的员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上超过120人，当晚与另外一艘船相撞後，开始下沉。

幸存者称，船内迅速进水，来不及穿上救生衣。

“不到10分钟，船就下沉了。我们等了至少20分钟才获救。”一名男性幸存者裹着毯子说。

一些幸存者表示，他们不得不敲破窗户，才游到水面。一名中年女子说：“我们以为会死，大家都困在里面了。”

另一艘是港九小轮控股有限公司的船只，船头也在事故中严重损毁，但安全抵达南丫岛码头。

香港政府在声明中称，超过100人被送往五家医院，九人伤势严重。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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