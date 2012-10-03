香港撞船事故至少37人罹难 六名船员被捕

香港南丫岛撞船事故导致37人丧生，警方周二逮捕了六名船员。其中一艘船载有李嘉诚旗下的香港电灯集团有限公司员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上有超过120人，该船当晚与另外一艘船相撞後开始下沉。死者中包括五名儿童。香港政府声明称，超过100人被送医，九人伤势严重。路透