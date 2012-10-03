香港南丫岛撞船事故至少37人罹难 六名船员被捕

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透香港10月2日电（记者 Tan Ee Lyn/James Pomfret）---香港南丫岛撞船事故导致37人丧生，警方周二逮捕了六名船员。
其中一艘船载有李嘉诚旗下的香港电灯集团有限公司员工及家属，计划送他们去观赏烟花汇演，船上有超过120人，该船当晚与另外一艘船相撞後开始下沉。
死者中包括五名儿童。香港政府在声明中称，超过100人被送往医院，九人伤势严重。
“我们怀疑有人玩忽职守，所以逮捕了船员。我们不排除逮捕更多人的可能性。”警官Andy Tsang表示。
两艘船都有船员被逮捕。
另一艘是港九小轮控股有限公司的船只，船头也在事故中严重损毁，但该船安全抵达南丫岛码头。
港九小轮控股有限公司的发言人表示，该公司试图评估事情发生的经过。“我们的船长状况不佳，目前为止我们还没法与他沟通。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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