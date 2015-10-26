澳门返港渡船周日发生碰撞事故 大约100人受伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港10月25日 - 香港警方官员称，周日一艘由澳门返回香港的渡船与不明物体相撞，造成大约100人受伤。
上述官员称，伤者在香港不同的五家医院接受治疗，受伤的性质及程度目前尚不知晓。香港电台（RTHK）报道称，有六人在这起事故中受重伤。
该官员对路透称，事故发生在周日香港时间18时50分许（1050 GMT），出事地点在大屿山岛（island of Lantau）附近，事故原因正在调查中。
香港电台报道，碰撞事件发生后，涉事渡船进水并停电。
报道还称，船上乘客称现场情况混乱，有人在黑暗中跌到，有人流血，有人胳膊和腿部受伤。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。