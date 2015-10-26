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亚洲 | 2015年 10月 26日 星期一 08:36 BJT

澳门返港渡船周日发生碰撞事故 大约100人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月26日 - 香港警方官员称，周日一艘由澳门返回香港的渡船与不明物体相撞，造成大约100人受伤。

上述官员称，伤者在香港不同的五家医院接受治疗，受伤的性质及程度目前尚不知晓。香港电台（RTHK）报道称，有六人在这起事故中受重伤。

该官员对路透称，事故发生在周日香港时间18时50分许（1050 GMT），出事地点在大屿山岛（island of Lantau）附近，事故原因正在调查中。

香港电台报道，碰撞事件发生后，涉事渡船进水并停电。

报道还称，船上乘客称现场情况混乱，有人在黑暗中跌到，有人流血，有人胳膊和腿部受伤。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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