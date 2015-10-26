澳门返港渡船周日发生碰撞事故 大约100人受伤

路透香港10月26日 - 香港警方官员称，周日一艘由澳门返回香港的渡船与不明物体相撞，造成大约100人受伤。

上述官员称，伤者在香港不同的五家医院接受治疗，受伤的性质及程度目前尚不知晓。香港电台（RTHK）报道称，有六人在这起事故中受重伤。