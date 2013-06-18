香港金管局调查汇丰等银行可能的指标利率操纵行为

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透6月18日 - 香港金管局周二表示，对于可能的指标利率操纵案的调查，已经囊括汇丰在内的一些银行。
去年12月香港金管局表示，正在调查瑞银UBSN.VX在提交香港银行同业拆息(Hibor)数据方面可能存在的不当行为。
香港金管局在声明中称，“除去瑞银，金管局从2012年12月起还调查了一些列银行，包括汇丰(当地和国际部门)，来确认是否这些银行在提交指标利率数据方面有不当市场行为。”金管局并指出，调查还在进行。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林/王冠中)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。