香港财政司司长曾俊华已向行政长官提出请辞 明天起开始休假

路透香港12月12日 - 香港政府周一称，行政长官梁振英今天收到财政司司长曾俊华的请辞，并已呈交中央政府。

行政长官办公室的声明称，曾俊华将明日起开始休假，期间财经事务及库务局局长陈家强会署任财政司司长职务。

梁振英上周五宣布因家庭原因，将不会竞选连任下届特首。被外界视为下任特首大热人选之一的财政司司长曾俊华，稍早亦终于表态正积极考虑参选特首。倘若曾俊华决定参选下届特首，他将需要辞去财政司司长职务。（完）