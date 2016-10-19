香港证监会谴责福汇亚洲并罚款400万港元 因违反监管规定

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，因福汇亚洲有限公司（FXCM Asia Limited）在进行外汇买卖时执行交易指示的手法违反监管规定，故对其作出谴责及处以罚款400万港元。
证监会提供的新闻稿显示，由2006年12月至2010年12月期间，福汇及其联系公司在收到客户的外汇交易指示与执行该等交易之间出现的有利价格变动所带来的合共1,452,926.69美元的利润保留，而不利的价格变动则转嫁客户；合共有3,739个香港福汇的帐户受到影响。
证监会认为，福汇没有公平地对待客户，以及没有按《操守准则》的规定，以所能取得的最佳条款替客户执行交易指示及以维护客户最佳利益的态度行事。
福汇亦向客户作出不准确的陈述，表示他们的交易指示会以所能取得的最佳价格执行，但实际上他们却无法受惠于因有关交易的有利价格变动所带来的得益。
证监会进一步发现，福汇没有设立妥善的内部政策及监控措施，以确保其执行交易指示的手法能有效地遵守所有适用于持牌法团的监管规定。
福汇的业务于2015年9月被Rakuten Securities收购，2016年4月改名为乐天证券香港有限公司，有关业务已由新的东主接手经营而前任管理层亦已被撤换。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。