香港证监会谴责福汇亚洲并罚款400万港元 因违反监管规定

路透香港10月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，因福汇亚洲有限公司（FXCM Asia Limited）在进行外汇买卖时执行交易指示的手法违反监管规定，故对其作出谴责及处以罚款400万港元。

证监会提供的新闻稿显示，由2006年12月至2010年12月期间，福汇及其联系公司在收到客户的外汇交易指示与执行该等交易之间出现的有利价格变动所带来的合共1,452,926.69美元的利润保留，而不利的价格变动则转嫁客户；合共有3,739个香港福汇的帐户受到影响。

证监会认为，福汇没有公平地对待客户，以及没有按《操守准则》的规定，以所能取得的最佳条款替客户执行交易指示及以维护客户最佳利益的态度行事。

福汇亦向客户作出不准确的陈述，表示他们的交易指示会以所能取得的最佳价格执行，但实际上他们却无法受惠于因有关交易的有利价格变动所带来的得益。

证监会进一步发现，福汇没有设立妥善的内部政策及监控措施，以确保其执行交易指示的手法能有效地遵守所有适用于持牌法团的监管规定。

福汇的业务于2015年9月被Rakuten Securities收购，2016年4月改名为乐天证券香港有限公司，有关业务已由新的东主接手经营而前任管理层亦已被撤换。（完）