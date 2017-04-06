香港金融界冀与金融科技公司结成合作伙伴 多于内部改造--调查

路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。

罗兵咸永道于去年11-12月访问了全球71个国家和地区超过1,300位企业行政总裁、创新/资讯科技/数码部门主管，行业涵盖银行、资产管理、支付、保险、再保险及金融科技，编制出第二期全球金融科技调查报告。

报告显示，82%受访的香港金融机构表示，有意于末来三至五年与金融科技公司结成合作伙伴，多于进行大幅度的内部改造；业界视金融科技作为应对愈益繁重监管及合规负担的解决方案，尤其是区块链技术应用在资金转移及支付等多方面都具备潜力，亦有54%受访者相信区块链技术可应用于数码认证管理，数值较全球的46%为高。

罗兵咸永道中国及香港金融服务部主管合伙人费理斯称，金融机构与金融科技公司已由竞争关系转化为合作关系，藉此加快增长以及降低开支。

“47%香港受访者表示计划未来12个月内投资于机器人流程自动化，这个比例明显高于全球的30%，反映出大幅降低合规成本的需要。”他说。

然而调查指出，一些原因将会窒碍金融机构及金融科技公司合作的兴趣，例如60%香港受访者忧虑监管方面的不确定性将会增加（全球数值为54%）。另七成受访者相信，金融科技公司将会为他们带来资讯保安和私隐方面的风险，数值远高于中国内地的42%。

人才竞争也是一个令金融机构感头痛的问题。87%受访者表示难以招揽及留住能为机构带来创新的人员，这个数值比内地（71%）、新加坡（79%）及全球（80%）都高。（完）