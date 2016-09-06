香港金管局推出两项新措施以促进银行金融科技发展

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，今天推出两项新措施以促进银行金融科技发展，分别为成立创新科技中心以及推出金融科技监管沙盒。
陈德霖出席财资市场高峰会时称，不少本地银行正摩拳擦掌，计划短期内推出不同类别的金融科技产品和服务，包括生物认证技术。至于区块链（Blockchain）、机械人和扩增实境（Augmented Reality）等技术正处于探索阶段，相信将来很快便可应用到银行的服务上。
“外界经常有个错觉，就是香港金融科技的发展落后于人，这点我并不同意，至少在银行业的情况绝非如此。”他并称。
今天推出的金融科技创新中心，是金管局与香港应用科技研究院合作，旨在提供平台为银行业界在发展例如语音、指模等生物认证等新产品或服务作试验，而监管部门可从中观察及给予意见，有助加快推出市场应用。
至于金融科技监管沙盒则是一个小范围的试验场，让银行以先导形式去试行一些应用新科技的产品和服务，毋须遵守由金管局发出的全套合规要求，这样银行可以更快、更低成本地收集实用数据和用户意见，在全面推出市场前完善产品和服务，而金管局亦能更有效地评估针对新产品和服务所需的监管措施和力度。
陈德霖重申，金管局对金融科技的监管原则是“风险为本”和“科技中立”，只会根据金融活动或交易的本质和衍生的风险作为基础，维护对消费者和投资者的保障。
为加快金融科技发展，金管局3月成立了金融科技促进办公室，5月推出网络防卫计划，为银行设立网络防卫评估框架的监管规定、专业培训计划以及建立网络风险资讯共享平台。
金管局上月批出第一批储值支付工具牌照予阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝、香港电讯(6823.HK)、港铁(0066.HK)旗下八达通卡等五家服务商。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。