香港外汇基金第三季投资收入按季升125% 后市难以预测--金管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透香港11月15日 - 受惠于股市回暖，香港外汇基金于今年第三季录得投资收入425亿港元，按年由亏转盈，按季大增1.25倍，不过金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，美国大选后市场出现一些变化，令后市去向难以预测。
陈德霖周二出席立法会财经事务委员会会议后向传媒表示，美国大选后股市反应正面，但美国十年期国债息率略有上升，后市走向难以预测，股市上升对外汇基金的股票组合有利，但债息上升则有不太好的影响。
“市场的波动性大，估计这个波动性还会持续，因为美国新政府在减税和增加基建投资均未有实数，故市场反应变化较大。”他说。
不过他指出，外汇基金本身是一个多元化投资组合，希望通过分散投资使风险在可控范围。
金管局公布，截至9月底止第三季外汇基金录得投资收入425亿港元，在港股及其他股票分别录得168亿港元及185亿港元收益，债券收益64亿港元。
外汇基金于第二季经修订投资收入为189亿港元，第一季收入254亿港元。去年第三季投资亏损638亿港元，为历来最差。
金管局副总裁余伟文称，第一及第二季投资市场尤其波动，第三季相对稳定，因市场憧憬各国央行继续宽松。
“债券收益率在上半年录得下跌后，第三季开始慢慢回升，美大选后飙升较多。”他说，“在英国脱欧公投后，主要股市于今年第三季继续受到各中央银行的宽松货币政策支持，美大选后有些改变。”
**首三季亦由亏转盈**
今年首三季，外汇基金录得投资收入868亿港元，去年同期亏损368亿港元；其中，债券收益507亿港元，股票收益270亿港元。
外汇基金用以支持港元，香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。截至9月底止外汇基金总资产为35,738亿港元。
陈德霖在财经事务委员会会议上提及，本月初香港楼市上升，与去年高位差距不足2%，政府于11月4日推出的税务措施效果仍有待观察，暂时见到市场反应比较审慎。
他重申，金管局的出发点在于维持行银体系稳定，会否推出针对楼市措施，要根据楼市周期变化再作考虑。
他并指出，市场普遍预期美国将于12月加息，但以后的加息步伐存有较大的不确定性，应审慎管理风险。
香港住宅楼价再度逼近去年9月历史高峰，加上属投资需求的非首次置业交易宗数急升，香港政府此前宣布再度出招，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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