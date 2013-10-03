《星岛日报》：撤限奶令 不能只靠测试过关

《香港金管局专栏》大有可为的基建投融资--副总裁余伟文
路透香港4月12日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：
10月3日社评
今年十一黄金周成为奶粉商极为重视的日子，因为港府明言，会在期内进行压力测试，研究是否有条件废除限奶令，但无论今次测试结果如何，撤令之前还有多项因素必须考虑。
对奶粉商来说，今个黄金周的压力测试，形同业界“考牌试”。从假期至今，市面上奶粉供应大致平稳，去年农历年前幼婴父母四出奔走买奶粉的情况大为减少。虽然外界曾经质疑有人“囤货”应付压力测试，但大致未形成严重问题。实际情况是否如此理想，可待压力测试的详细结果佐证。
自从实施限奶令后，本地奶粉供应回复正常，但消费者仍然会问，一旦撤销了限奶令，会不会令供应再度紧绌？今年十一黄金周，水客来港不见明显增加，压力测试基本上只能算是一次演练，看看确保港婴父母购买奶粉安全网是否稳妥，特别是一旦限奶令撤销后，供应商会否即时换上一副“冷面孔”。
从利益考虑，奶粉商以香港中转产品入内地，论理上他们不会因小失大，在撤令后立即故态复萌，但施政不能朝令夕改，当局必须从机制上保证。另一个考虑因素，是上次短缺潮是在去年农历年前发生，原因是不少民工回乡，令内地父母担心缺货，于是出现抢购高峰期，这个情况在其他长假期未必出现，十一测试仅如驾驶考试中的笔试，理论性较高。从安稳的角度，当局纵然撤令，可能都要等农历年高峰期后才落实。
从市民角度，压力测试若有混乱，固然不能撤令，就算平静无事，都只代表“考牌”过了“笔试”，还要再经多方检测，才可以真正过关。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透香港4月12日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：
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