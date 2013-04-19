香港投资基金公会称基金经理较看好股票前景 尤其美国市场

路透香港4月19日 - 香港投资基金公会周五发表的调查结果显示，超过七成受访基金管理公司表示“增持”(overweight)股票，且较多基金经理看好美国市场，亚洲(不包括大中华)居次；只有20%的受访基金经理表示增持债券。

这项调查是基金公会首次进行的市场展望调查，共有15间主要基金公司参与，截至2月底它们全球管理的资产合共达8万亿美元。

调查结果发现，在股票类别中，较多基金经理看好美国市场，有62%的受访者增持美股；57%的受访者表示增持亚洲(不包括大中华)此类别。至于新兴市场、中国及欧洲等地区，基金经理的看法大致相若。

在债券方面，60%的基金经理维持中性，其余的40%中，增持及减持的比例各占一半。

在各类债券中，受访基金公司对欧洲债券前景最不乐观，有58%的基金经理减持该类别。大多数基金经理看好亚洲债券及高收益债券，分别有80%及69%的基金经理表示增持这两个类别。

**债券魅力减，股票基金更受青睐**

此外，基金公会表示，今年1-2月基金销情持续畅旺，总销售额较去年同期大升84%，达137.5亿美元；净销售额更比去年同期鋭升3.4倍，达39.2亿美元。期内，债券基金在总销售额中仍然居首；但若以净额计，则以平衡基金(或称混合资产基金)录得最佳的销情。

公会表示，过去两年大受投资者欢迎的债券基金，于今年首两个月录得64.2亿美元的总销售额(占行业总额47%)，但是由于录得57.3亿美元的赎回额(远高于11月及12月合计的38.4亿美元)，故此仅录得6.9亿美元净流入。

不少投资者开始由债券基金，转投平衡基金及某几类股票基金。股票基金在首两个月的总销售额达29.4亿美元，在行业总额的占比由2012年全年的19%，升至21%。在连续两季录得净流出后，1月及2月合共吸纳了3.7亿美元的净流入。

“在低息环境下，投资者仍然会积极寻求可以提供收益(yield)的产品，而一些定期派息的产品仍会继续受投资者欢迎。”基金公会主席李定邦(Lieven Debruyne)表示。

基金公会投资基金委员会主席李锦荣则表示，在美国、欧洲及日本央行的量宽政策影响下，环球股票市场持续造好。此外，愈来愈多数据反映经济正逐步复苏，亦有利投资气氛。

“但另一方面，美国及其他发达国家就业市场未见明显改善，加上北亚地区地缘政治风险升温，以及欧洲债务问题持续，这些不明朗因素将继续困扰环球投资市场。”李锦荣说。

他预期，虽然投资者对风险资产的胃纳开始回升，但这些产品的销情在短期内未必会显着上升；相信市场焦点仍然集中寻求那些提供收益的产品。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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