3月香港出口内地黄金总量按月倍增

路透香港5月7日 - 香港政府统计处周二发表的数据显示，今年3月香港对中国内地的黄金总出口达223,519公斤（223.519吨），按月大增1.3倍，创出纪录新高；同时自中国内地进口黄金也按月大升1.4倍，达87,334公斤。

据统计处(www.censtatd.gov.hk)网页刊载数据，3月由香港出口往中国的黄金数量为42,070公斤，转口至出口的数量为181,449公斤；2月份分别为25,176公斤和71,930公斤。

月内自中国进口的黄金数量达87,334公斤，2月为36,148公斤。3月份由香港净流入中国的黄金总量为136,185公斤，比2月的60,958公斤增加1.23倍。

近月金价下跌，但反而带动个人对黄金特别是金条的需求；现货金自上月中跌至每盎司1,321美元附近的两年多低位后，目前至反弹近140美元。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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